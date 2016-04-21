Калуга, 21 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум.



kaluga24.tv Депутаты ввели суровые ограничения по продаже алкоголя

Порядка 20 вопросов было вынесено сегодня, 21 апреля, на заседание сессии калужского областного парламента.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, по многочисленным просьбам жителей в закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области» депутаты внесли изменения, которые позволят навести порядок в работе так называемых «закусочных», «рюмочных» и «экспресс-баров».

В последнее время калужане активно жалуются на работу этих заведений. Проблема заключается в том, что некоторые владельцы «рюмочных», выкупив однокомнатную квартиру на первом этаже многоквартирного дома и зарегистрировав ее, как предприятие общественного питания, начинают торговать алкоголем с 22.00 до 10.00. Напомним, что в этот период времени розничная продажа алкогольной продукции в регионе полностью запрещена.

Принятый закон устанавливает запрет розничной продажи алкогольной продукции организациями общественного питания, за исключением «кафе» и «ресторанов» в ночное время с 22 часов до 10 часов на первых этажах многоквартирных домов, а также на вынос. Запрещается торговля спиртным в зданиях студенческих общежитий, а с 1 мая по 1 октября и в нестационарных объектах на набережных, в парках, скверах, на пляжах и в иных зонах отдыха.

Комментируя принятие данного закона, председатель Законодательного собрания области Николай Любимов здоровья граждан и обеспечение общественного порядка.

Между тем, в помещенном на сайте Заксобрания Калужской области голосовании по состоянии. на 17 часов 21 апреля 181 участник голосования или 53% не поддерживает законопроект, запрещающий работу «рюмочных» в жилых домах. 135 человек проголосовало за решение депутатов, высказавших против продажи на вынос горячительных напитков на первых этажах жилых домов, а 22 калужанам данный вопрос оказался безразличен.