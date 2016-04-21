Калуга, 21 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, в Калуге состоялось очередное заседание сессии областного парламента.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, депутаты поставили на контроль ранее принятый закон «О предоставлении мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016 году».

Данный закон был принят депутатами областного парламента в декабре прошлого года. Документ предусматривает предоставление льгот по оплате на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим пенсионерам, достигшим 70 лет, в размере 50%, а гражданам, достигшим 80-летнего возраста, в размере 100%.

Закон Калужской области вступил в силу с 1 января 2016 года, а порядок предоставления льгот был разработан министерством труда и соцзащиты в марте текущего года. По сообщению ведомства в калужском регионе проживают более 40 тысяч человек, имеющих право на данную льготу. На эти цели потребуется порядка 80 миллионов рублей. Планируется, что в ближайшее время начнутся выплаты данной компенсации.

«Этот вопрос очень важен для многих людей. Нам необходимо держать его на контроле, — подчеркнул спкер облпарламента Николай Любимов.