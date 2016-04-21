Вильнюс, 21 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Первый реактор Белорусской АЭС уже быстро появляется в Островце, а Литва еще только сейчас провела исследование, как можно было бы закрыть дорогу белорусской электроэнергии в Литву. Об остановке строительства АЭС уже не говорят, прирзнают в Минэнерго Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 апреля.

president.gov.by Александр Лукашенко посещает Белорусскую АЭС

Министерство энергетики Литвы еще в начале 2016 года представило журналистам 5 способов, как можно было бы ограничить попадание энергии, произведенной на АЭС в Белоруссии, в Литву.

Тогда решение по поводу конкретных действий так и не было принято, было решено проконсультироваться с учеными. Сегодня, 21 апреля, в Министерстве энергетики ученые Каунасского технологического университета (КТУ) вместе с оператором Litgrid представили результаты такого исследования.

«До сих пор со стороны Белоруссии мы видели в основном имитацию тех процессов, которые обычны для строительства атомной электростанции. (…) Мы возлагаем много надежд на международное сотрудничество. Пока что еще многое нужно сделать. Поскольку не только мы, но и Белоруссия ведет переговоры с Брюсселем, представляет ему позитивную линию», — сказал министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

У него вызывает беспокойство, что «Росатом» в отношении своих строящихся электростанций «применяет разные стандарты, а в случае Белоруссии — более низкие». Например, по его словам, не готовится электрозащита от самолетов. При планировании и строительстве электростанции установлены нарушения международных конвенций — Эспоо и Орхусской, подчеркивает Масюлис.

«На самом ли деле следят, что материалы со строительной площадки не пропадают, что они высшего качества? Какие будут защитные системы?», — по словам Масюлиса, у Литвы немало вопросов к Белоруссии по поводу АЭС.

Исследование, которое подготовили ученые КТУ, специалисты из Министерства энергетики увидели всего за час до встречи с журналистами.

«Мы представляем то, что сделали за месяц, как велел премьер. В будущем могут появиться новые технические решения», — сказал Масюлис.

По словам генерального директора Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, ученые рассмотрели пять альтернатив.

Отключение всех линий электропередач между странами Прибалтики и Белоруссии и России.

«Это одна из самых устойчивых альтернатив, ведущих к синхронизации с ЕС. Но возникает проблема, как и в случае всех альтернатив, это региональное сотрудничество в отношении генерирования. После отключения линий появится проблема, как балансировать систему», — сказал заведующий кафедрой электроэнергетических систем в КТУ профессор Саулюс Гуджюс, возглавивший группу ученых, которые провели исследование.

Если будет не хватать обычных мощностей генерирования электроэнергии, на волоске повиснет и развитие возобновляющейся энергетики. Эта альтернатива одна из самых дорогих.

По словам ученого, при подготовке альтернатив предусмотрено, что поставка электроэнергии Калининграду будет обеспечена.

Отключение всех линий электропередачи Литвы-Белоруссии. Эта альтернатива до конца не обеспечит, что в Литву не будет попадать белорусская электроэнергия, увеличит оптовую стоимость электроэнергии на 7,2 евро/мегаватт-час, потребует немалых инвестиций в инфраструктуру передачи — около 50 млн. евро.

Строительство преобразователя постоянного потока на подстанции Игналинской АЭС. Стоимость такого преобразователя колебалась бы от 90 до 150 млн евро, общие инвестиции в инфраструктуру передачи могут достигать и 200 млн евро.

Это, по словам ученого, большие деньги. Помимо этого, неясно место преобразователя, о нем нужно говорить тогда, когда будет ясен план синхронизации.

Отключение трех линий электропередачи из Игналинской АЭС в Белоруссию. Это увеличило бы оптовую стоимость электроэнергии на 3 евро/мегаватт-час, дополнительно нужно инвестировать 20 млн евро.

Ограничение рыночной торговли белорусской энергией. Воздействие этой альтернативы на оптовую стоимость электроэнергии составило бы 3 евроцента за мегаватт-час, подчеркнул ученый. По словам Масюлиса, к такому ограничению Литва уже готова.

«Это невпускание электроэнергии на нашу биржу. Физические потоки могут быть — они в определенном смысле поддерживают стабильность системы. За движение электроэнергии никто не получает денег, но система стабильнее», — объяснил Масюлис.

По словам ученых, также необходимо перед принятием решения рассмотреть их с точки зрения права.

Ученые подсчитали, сколько Литве может стоить применение этих различных альтернатив. Первая, которую называют самой стабильной, потребует больших инвестиций в структуру передачи (около 80 млн евро), помимо этого, окажет наибольшее влияние на стоимость электроэнергии (+10,5 евро/мегаватт-час).

Помимо выводов специалистов по международному праву решение по поводу этой альтернативы также принять нельзя.