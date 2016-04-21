Ереван, 21 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Региональный визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в страны Закавказья отменен. По некоторым данным, такое решение было принято руководством организации в связи с бойкотом Армении форума Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25−27 апреля. Согласно представителю ереванского офиса ООН Армине Халаджян, у генсека ООН появились иные мероприятия.

un.org Пан Ги Мун

Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) объединяет глав правительств государств и министров иностранных дел, видных общественных и политических деятелей и экспертов, а также партнеров в бизнесе. UNAOC основан в 2005 году по предложению премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в сентябре 2004 года на 59-й Генеральной Ассамблее ООН при поддержке премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее МИД Армении выступил заявлением по данному поводу, в котором, в частности, говорится: «2 апреля 2016 года Азербайджан инициировал против Нагорного Карабаха широкомасштабные наступательные действия, нарушив договор о режиме прекращения огня, подписанный между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией в 1994 году. Азербайджан нарушил основные принципы международного права, решения и заявления, принятые в рамках саммитов ОБСЕ, грубо проигнорировал заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции — по поводу урегулирования конфликта. Армения, будучи приверженной целям Альянса, продолжает оставаться его другом. Однако, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Армения не присоединяется к консенсусу по поводу декларации 7-го форума Альянса цивилизаций ООН. Таким образом, в условиях отсутствия консенсуса, декларация не может быть принята. Армения отвергает планируемый в Баку форум со всеми его результатами».

Пан Ги Мун должен был посетить Ереван, Тбилиси и Баку. Генсек ООН впервые не примет участие в форуме Альянса. Пан Ги Мун ранее посещал Грузию с краткосрочным визитом, а в Армении и Азербайджане не был.