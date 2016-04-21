Назарбаев подписал закон, предусматривающий химическую кастрацию педофилов
Астана, 21 апреля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий изменение законодательства страны по вопросам защиты прав ребенка, сообщила сегодня, 21 апреля, пресс-служба Акорды. Текст закона будет опубликован в официальной печати, однако уже известно, что документ предусматривает химическую кастрацию педофилов.
Напомним, подписанный главой государства законопроект был принят депутатами Сената (верхней палаты) парламента 17 марта. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».
«В них внесены поправки, которые предусматривают усиление ответственности за нарушение порядка и сроков представления сведений «о детях, подлежащих правовой защите», ужесточение наказания для «лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе норма о принудительной мере медицинского характера в виде химической кастрации педофилов», — уточнила пресс-служба Сената.
Добавим, что 4 марта Генеральная прокуратура Казахстана заявила о планах создать открытую базу данных педофилов. Надзорный орган сообщил, что сведения о преступниках будут выложены в свободный доступ в интернет.