Астана, 21 апреля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий изменение законодательства страны по вопросам защиты прав ребенка, сообщила сегодня, 21 апреля, пресс-служба Акорды. Текст закона будет опубликован в официальной печати, однако уже известно, что документ предусматривает химическую кастрацию педофилов.

miasskiy.ru Наказание ужесточилось

Напомним, подписанный главой государства законопроект был принят депутатами Сената (верхней палаты) парламента 17 марта. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«В них внесены поправки, которые предусматривают усиление ответственности за нарушение порядка и сроков представления сведений «о детях, подлежащих правовой защите», ужесточение наказания для «лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе норма о принудительной мере медицинского характера в виде химической кастрации педофилов», — уточнила пресс-служба Сената.

Добавим, что 4 марта Генеральная прокуратура Казахстана заявила о планах создать открытую базу данных педофилов. Надзорный орган сообщил, что сведения о преступниках будут выложены в свободный доступ в интернет.