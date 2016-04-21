Москва, 21 апреля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вошел в рейтинг ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Рейтинг опубликован сегодня, 21 апреля, на сайте журнала.

programmes.putin.kremlin.ru Владимир Путин ловит тигра

В этом году Time поместил Путина только на 29-ю строчку рейтинга самых влиятельных людей в мире. В прошлом году российский лидер занимал первую строчку.

На первое место в рейтинге этого года попала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также голливудский актер Леонардо Ди Каприо. На топовых позициях оказались канцлер Германии Ангела Меркель и государственный секретарь США Джон Керрри.

В этом году рейтинг разделен на пять категорий. Первая категория называется «Лидеры». В ней лидирует Лагард. Кроме нее, в списке есть президент США Барак Обама, председатель КНР СИ Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и другие мировые лидеры, в том числе Путин. Также в эту категорию отнесены фавориты президентской гонки в США — Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

Вторая категория — «Кумиры». Тут лидирует Ди Каприо. Третья категория — «Титаны». В ней победил создатель американской социальной сети Facebook.

В оставшихся двух категориях — «Первопроходцы» и «Артисты» — победили американский композитор, автор песен и актер Лин-Мануэль Миранда и индийская актриса и модель Приянка Чопра соответственно.

Из российских граждан, кроме Путина, в рейтинг попал основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер.

Подобный рейтинг Time публикует с 1999 года. Список выбирается комиссией учёных.