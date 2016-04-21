Уфа, 21 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Башкирия попала в список из 56 регионов России, которые в 2016 году получат субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов на создание новых школьных мест. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, «школьная тема» для республики является не самой простой.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Как сообщалось, в общей сложности регионы получат 25 млрд рублей на создание новых мест в школах, средства выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013−2020 годы. Соответствующее распоряжение 18 апреля было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Самая большая сумма досталась Тамбовской области — около 1,3 млрд рублей, меньше всех Вологодская область — 60 млн рублей.

В список попали все 14 регионов ПФО, меньше всех достанется Республике Марий Эл (148 млн рублей), больше всех Мордовия (640 млн рублей). Башкирии причитается почти 536 млн. рублей.

По мнению родителей школьников, строительство новых школ в крупных городах республики может обходиться налогоплательщикам дешевле, если бы при планировке новых микрорайонов под строительство образовательных учреждений сразу отводились удобные земли.

«Классический пример — микрорайон «Полесье» в Калининском районе Уфы, где под жилые дома отданы хорошие земли, а школу для детей из новых домов собираются строить на болоте, которое еще предстоит засыпать, — отметила жительница Уфы Екатерина Синдеева. — Учитывая дороговизну отсыпки, складывается впечатление, что в Уфе экономия бюджетных средств никому не нужна».

С проблемой отставания строительства социальной инфраструктуры столкнулись и жители Стерлитамака, второго по величине города Башкирии. «При строительства микрорайона Лазурный была запланированы и новая школа, и новый детский сад, — рассказали жители микрорайона. — Образовательных учреждений до сих пор нет, а за счет отведенной под школу земли городские власти собираются решить проблему так называемых «обманутых дольщиков», даже не удосужившихся заключить юридически правильные договора с предполагаемым застройщиком».

«Местным властям необходимо обременять землю при предоставлении застройщикам, давать земли под строительство жилья нужно тем, кто больше построит инфраструктуры, а не тем, кто даст больше окатов», — видит выход в сложившейся ситуации политолог Эдвард Мурзин.

По мнению экономиста Рината Гатауллина, вопрос о строительстве социальной инфраструктуры при застройке новых территорий должен держать на контроле глава региона. «На разного рода комиссии и общественные советы надежды нет, как и на депутатов республиканского Госсобрания, которые, как показали реалии, не горят желанием следить за возведением школ на территории избирательных округов, где из избрали, — полагает эксперт. — Кроме этого, нужно более внимательно решать вопрос, где строить новые школы, так как некоторые из тех, что построены за последние 20−25 лет, уже закрыты».

В 2015 году в школах республики обучалось 450 тыс. человек, что на 20 тысяч больше, чем в 2013 году. Численность обучающихся во вторую смену в 2014—2015 учебном году составляла 64 тыс. 289 человек (14,9%), из них в городской местности 49 198 (19,2%) учащихся, в сельской местности — 15 091 человек (8,6%).

«Проблема второй смены характерна не для всех районов Башкирии. Например, в 12 муниципалитетах (десяти сельских районах и в городах Агидель, Межгорье) во вторую смену почти не учатся, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Чаще всего вторая смена практикуется в городах Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Туймазы, Уфа, Учалы, Янаул, где доля школьников, занимающихся во вторую смену до 41,1%, и в сельской местности Альшеевском, Благоварском, Буздякском, Дуванском, Иглинском, Нуримановском, Уфимском, Хайбуллинском и Чишминском районах, где это доля составляет до 29,6%».

В 2016 — 2017 годах в республике планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 20 объектов общего образования, крупных школ из них не менее восьми, однако большинство объектов являются дополнительными учебными корпусами для действующих общеобразовательных организаций.