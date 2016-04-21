Москва, 21 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Долговая нагрузка на российские компании почти достигла критического уровня, предупреждает ЦБ РФ. Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 21 апреля эксперты полагают, что высокий уровень долговой нагрузки несет для экономики риски, связанные с возможностью массовых невыполнений обязательств перед кредиторами и последующих процедур банкротства, что, в свою очередь, может привести к новому витку рецессии. Риск корпоративных дефолтов несет опасность целой цепочки банкротств по принципу домино, а в мировой экономике уже были случаи, когда банкротства крупных компаний приводили к масштабным финансовыми кризисам.

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ЦБ отмечает высокий уровень долговой нагрузки российских компаний: по словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, по уровню долговой нагрузки компаний РФ находится уже выше среднего уровня для стран с формирующимися рынками. «Даже, пожалуй, на пределе того уровня, который считается безопасным», — сказала она.

Показатель долговой нагрузки является важным индикатором устойчивости экономики в целом и может служить опережающим индикатором для банковских кризисов. Уровень долговой нагрузки также является фактором, влияющим на колебания в реальном секторе экономики, особенно в неблагоприятные периоды. Относительно быстрый рост кредитования в корпоративном секторе в 2013—2014 годах, происходивший на фоне замедления роста реальных показателей экономической активности, а также увеличение задолженности, номинированной в иностранной валюте, привели к значительному росту долговой нагрузки в России.

Долги ведут к рецессии

Эксперты связывают возникновение проблемы долговой нагрузки с предыдущим экономическим кризисом. «Не все российские компании смогли благополучно восстановиться после кризисных 2008−2010 годов, для возмещения недополученной прибыли и покрытия понесенных убытков многим компаниям пришлось прибегнуть к привлечению дополнительного заемного капитала, что, разумеется, негативно отразилось на уровне долговой нагрузки. Компании привлекали для инвестиций заемный капитал из-за его относительной дешевизны, особенно это касалось привлечения зарубежного капитала по низким процентным ставкам», — заявил руководитель аналитического отдела Conomy Борис Городилов.

По его мнению, кризисные явления к экономике, в частности резкое ослабление курса рубля, значительно повлияли на финансовое положение компаний. «С одной стороны, они внесли значительные корректировки в запланированные финансовые результаты (особенно в случае с компаниями, работающими на внутреннем рынке), с другой — ослабление рубля привело к резкому увеличению суммы иностранного долга, выраженной в национальной валюте», — отметил он.

Последствия роста долговой нагрузки могут быть серьезными: высокий уровень долговой нагрузки несет для экономики риски, связанные с возможностью массовых невыполнений обязательств перед кредиторами и последующих инициализаций процедур банкротства, что, в свою очередь, может привести к новому витку рецессии, полагает Городилов.

Лишь рост доходов снизит долговую нагрузку

Рост долговой нагрузки российских компаний связан с общей макроэкономической ситуацией, в том числе со сворачиванием внутреннего рынка потребительских товаров и услуг, ростом темпов инфляции, девальвацией курса рубля, заявил зампред правления «Локо-банка» Андрей Люшин. «Именно эти факторы в значительной степени повлияли на финансовые показатели компаний практически во всех секторах экономики без исключения. В отсутствие существенного роста прибыли бизнес вынужден обращаться за длинными деньгами, а поскольку возможности банковского сектора сейчас ограничены, единственным путем остается рост долговых обязательств», — полагает эксперт.

В этой ситуации эмиссия бондов не является совершенным механизмом с той точки зрения, что каждый последующий выпуск не только увеличивает долговое бремя, но и ведет к росту расходов на его обслуживание из-за роста доходности. «С этой проблемой сейчас сталкиваются не только коммерческие организации, но и регионы страны, в некоторых из которых долговая нагрузка превышает доходы бюджета, что снова и снова вынуждает власти идти по пути привлечения заемных средств. Ситуацию невозможно в корне изменить искусственными ограничениями, помочь в данном случае может лишь рост доходов вследствие восстановления экономики», — резюмировал Люшин.

Санкции заставили компании умерить амбиции

Бороться с ростом долговой нагрузки корпоративного сектора — задача регулирующих органов, полагает эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков. По его словам, одну компанию спасет запрет на привлечение новых кредитов; другой, наоборот, нужно предоставить дополнительный кредит под низкий процент, чтобы она смогла рефинансировать свои задолженности; третьей нужна реструктуризация кредитов, четвертой — списание части долга. В реальности, подчеркнул эксперт, ЦБ не может заниматься каждой компанией отдельно, поэтому принимает некие общие меры — повышает ставки для уменьшения доступности кредитов, ограничивает выдачу кредитов компаниям с повышенной долговой нагрузкой, предоставление льготного рефинансирования (как правило, это касается банковского сектора).

Риск корпоративных дефолтов — это опасность целой цепочки банкротств по принципу домино, предупредил Гриченков. «Особенно это опасно в случае банкротства крупной компании. С банкротства одного из крупнейших банков США Lehman Brothers начался финансово-экономический кризис, который охватил весь мир. А если в России обанкротится компания масштаба «Газпрома», «Роснефти», Сбербанка? Это будет сильнейший удар по экономике всей страны, от которого она долго не оправится», — говорит эксперт.

При этом антироссийские санкции и закрытие западных рынков нельзя рассматривать только негативно с точки зрения проблемы долговой нагрузки. Санкции ограничили для российского бизнеса доступ к западным кредитам, которые отличаются низкими ставками. В России ставки значительно выше. «Для многих компаний из-за этого ситуация стала хуже: они были вынуждены занимать в России под более высокие ставки, и их положение усугубилось. Но другим компаниям это, наоборот, пошло на пользу: будь западный рынок для них открыт, они брали бы и брали бы кредиты до тех пор, пока окончательно бы в них не увязли. Когда же западный рынок закрылся, они не решились брать в долг на внутреннем рынке с его «кусающимися» процентами, а сократили свои расходы, урезали инвестиционные программы, умерили амбиции и стали проводить более осторожную финансовую политику», — полагает эксперт.