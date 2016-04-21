Ярославль, 21 апреля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. 20 апреля Ярославское отделение Изборского клуба представило новую концепцию национальной идеи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в организации.

фото сайта logoslovo.ru архимандрит Сильвестр

Презентация концепции состоялась в формате тематического круглого стола, прошедшего в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова.

Актуальность разработки общенациональной идеи члены ее авторы — профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Юрий Иерусалимский и архимандрит Сильвестр (Лукашенко) — обосновывают необходимостью вывода российского общества за рамки потребительского мышления. В таких условиях все больше размываются нравственные ориентиры, что, в конечном счете, несет угрозу дальнейшему развитию страны.

«Современной России нужна новая, национально-ориентированная идея, новый обращенный к миру российский проект. Восстановление в настоящее время в условиях новой «холодной войны» с Западом и угроз «цветной революции» института государственной пропаганды не может иметь успеха без артикуляции базовых ценностей, выдвижения единой общенациональной идеи, способной сплотить население страны», — подчеркнул Юрий Иерусалимский.

Основой общенациональной идеи, по мнению ярославцев, должна стать любовь, а не справедливость. Понятие справедливости в силу своей субъективности разделяет людей и приводит к революциям и войнам. Любовь же просвещает и меняет людей, учит их жертвовать собой, своим временем, силами, здоровьем во благо своих близких, Родины и народа. Поэтому важной составляющей общенациональной идеи должно стать служение отечеству, основанное на любви, убежден архимандрит Сильвестр.

Выражение национальной идеи председатель Ярославского отделения Изборского клуба Александр Гончаров видит во вдохновляющем лозунге, который бы разделяло большинство граждан, включая молодое поколение.

«Именно ему в будущем предстоит решать важнейшие политические и экономические вопросы развития страны. Национальная идея способна мотивировать молодежь, в том числе, и на достижения в области науки, техники, компьютерных технологий. Это позволит России стать мировым лидером в таких высокотехнологичных областях, как нейротехнологии, роботехника, бионика и др», — пояснил Гончаров.

Круглый стол стал вторым мероприятием Ярославского отделения Изборского клуба после его официального открытия, которое состоялось 19 марта. Концепция национальной идеи России будет направлены руководителю Изборского клуба Александру Проханову.