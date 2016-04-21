Женева, Швейцария, 21 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отмечает «реальный, но скромный прогресс» в гуманитарной сфере, передает Associated Press.

ИА REGNUM Руины в Сирии

Он рассказал репортерам, что 20 апреля были эвакуированы 515 человек, нуждавшихся в медицинском обследовании, из четырех городов: Забадани, Мадая, Кфарья и Фуа.

Де Мистура также заявил, что в настоящий момент миссия по «расследованию обстоятельств» занимается проработкой возможностей для доставки гуманитарной помощи в окрестности Дамаска — город Дарайя. Он также отдал должное России, которая, по его словам, поддерживает отправку конвоя.

22 апреля дипломат намерен обсудить будущее межсирийского диалога ввиду того, что сирийская оппозиция (Высший комитет по переговорам) отложила участие на женевских переговорах под предлогом нарушений перемирия со стороны правительства Сирии.

Де Мистура планирует назначить «очень эффективную персону», которая будет заниматься вопросом освобождения военнопленных в Сирии — критический пункт для ВКП .