Ярославль, 21 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. 1 мая в Ярославле откроется сезон работы фонтанов, сообщает мэрия города. В настоящее время идут работы по подготовке городских фонтанов к началу работы. 21 апреля новый подрядчик — ОАО «РЭУ-11» — привел в порядок фонтаны на «Стрелке». В рамках подготовительных работ работники обслуживающей организации установили акустические колонки, обследовали насосные и аппаратные станции, чтобы провести пробный запуск оборудования.

фото сайта yaroslavl.bezformata.ru

В зоне ответственности подрядчика — 13 фонтанов в 10 парках и скверах Ярославля. Стоимость муниципального контракта на их содержание и обслуживание в этом году составила порядка 7 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен ежедневно очищать чаши фонтанов от мусора, проводить техосмотр оборудования, бассейна фонтанов и прилегающей территории и прочее.