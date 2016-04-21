Москва, 21 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Законопроект об НКО — «исполнителях общественно полезных услуг» Государственная дума рассмотрит в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

ИА REGNUM

«Сегодня, перед началом наших парламентских слушаний, я провела консультации с председателем комитета Госдумы по труду Ольгой Юрьевной Баталиной, и Ольга Юрьевна Баталина подтвердила, что уже в мае текущего года предполагается рассмотрение Госдумой этого законопроекта», — сказала Карелова, которая является соавтором данного проекта закона.

Галина Карелова представила участникам слушаний подготовленный рабочей группой список видов общественно полезных услуг. «Можно эти виды общественно полезных услуг критиковать, мы будем рады, потому что это проект, и в этой части список открыт, поскольку он будет утверждаться после того, как будет принят закон», — пояснила она.

В проект списка видов общественно полезных услуг, в частности, включены «социально-бытовые услуги, услуги предоставления социальной помощи и медицинского сопровождения детей, инвалидов, пожилых лиц, услуги по профилактике социального сиротства, услуги дошкольного образования, услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании».

Законопроект предусматривает введение нового статуса для НКО — «исполнитель общественно полезных услуг». Таковой может быть признана социально ориентированная некоммерческая организация, которая «на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества». Отдельно оговаривается, что она не должна являться «иностранным агентом», а также иметь какие — либо задолженности по налогам и сборам.

Законопроект описывает условия, при которых НКО может быть включена в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, а также основания для включения в него.

«На сегодняшний день большое количество НКО в России оказывают услуги пожилым людям и инвалидам, помогают тяжело больным детям и детям-сиротам, поддерживают людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них равный доступ к оказанию услуг за счет средств бюджета — это предложение стать партнерами государства на постоянной основе», — отмечают авторы законодательной инициативы.

Выступая в декабре 2015 года с Посланием Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по развитию НКО. Он проинформировал о запуске новой программы по выделению президентских грантов для НКО, работающих в малых городах и селах, НКО, которые себя зарекомендовали как безупречные партнеры государства, будет установлен правовой статус «НКО — исполнитель общественно полезных услуг» и предоставлен ряд льгот. Кроме того, президент призвал региональные и муниципальные власти «поэтапно направлять НКО до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы эти организации могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются из бюджета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, конкретизирующий понятие «политическая деятельность» для некоммерческих организаций, Госдума приняла в первом чтении 20 апреля. К формам политической деятельности законопроектом относится участие НКО в митингах и шествиях, в деятельности, направленной «на получение результата на выборах» или в референдуме.

Кроме того, к политической деятельности НКО относится наблюдение за проведением выборов, референдума, участие в формировании избирательных комиссий и в работе партий. Ею также признаются публичные обращения к госорганам об «отмене законов или правовых актов», распространение оценок госполитики, а также формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов.

При этом оговаривается, что к политической не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцобслуживания, защиты материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни, а также благотворительная деятельность.