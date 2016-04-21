Тамбов, 21 апреля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В 2015 году глава администрации Тамбова Юрий Рогачев заработал всего 996 тысяч рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой декларацию о доходах, опубликованную на официальном сайте мэрии. Его супруга заработала чуть более 240 тысяч рублей (в месяц — по 20 тысяч рублей).

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Скромный миллионер

При этом в собственности главы города находятся земельный участок в 1130 квадратных местров и жилой дом на 132,7 «квадратов». Личного автомобиля у главы города нет.

У его супруги в собственности находится жилой участок под строительства индивидуального жилого дома (841 квадратный метр), жилой дом (139,4 «квадрата»), а также автомобиль марки Mercedes GLK-250.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Рогачев был избран на пост главы Тамбова в ноябре 2015 года, когда с поста ушел Алексей Кондратьев, который стал «губернаторским» сенатором от Тамбовской области.

Юрий Рогачев в своей предвыборной программе делал упор на ремонт городских дорог, создание комфортной экологической ситуации, инвестициях и развитии внутреннего туризма. Сейчас глава города активно работает, как минимум, над реализацией первой части программы.