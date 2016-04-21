Чебоксары, 21 апреля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Два дня в Чувашии в учреждениях культуры двери посетителям открыты будут не только днём, но и ночью. Сегодня, 21 апреля, в архивах республики пройдёт акция «Ночь в архиве», 22 апреля в библиотеках состоится «Библионочь-2016», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Архивисты отмечают, что цель ночной акции — показать ресурсы, возможности и потенциал современных архивов. Госархив современной истории Чувашии подготовил программу, посвящённую истории СССР. «В фойе будут встречать пионеры, которые всех желающих будут принимать в свои ряды. Одна из площадок представит инсценировку «Собрания трудового коллектива» в духе того времени. Также наших гостей ожидают мастер-классы, касающиеся направлений деятельности госархива и игра «Приключения в архиве», — говорится в релизе.

В Государственном историческом архиве Чувашии желающие смогут «отправиться в путешествие во времени, открыть для себя тайны прошлого, познакомиться с ценными реликвиями и заглянуть в закулисье архивной жизни». Действие развернется на нескольких площадках и будет посвящено 75-летию со дня образования архива. В частности, будет воссоздана рабочая обстановка кабинета архивиста прошлого века, состоится экскурсия архивохранилище. В кинозале пройдет спецпоказ редких кадров кинохроники.

В Государственном архиве электронной и кинодокументации Чувашии посетителей встретят герои советских фильмов. Ключевым событием станет открытие выставки кинотехнологического оборудования, где будет экспонироваться линейка кинопроекторов, оборудования кинопроката, киносъемочное оборудование разных лет. Здесь также будет представлен богатый иллюстративный и аудиовизуальный материал — старинные фотографии, афиши и календари, книги и журналы. На протяжении всей «ночи» на выставке будет работать «кинозал», где с узкопленочного проектора «Украина» выпуска 70-х годов прошлого века пройдет демонстрация известных советских картин. Также в этот день в музее пройдет акция"Ночь дарения».

22 апреля ночных посетителей будут ждать библиотеки, которые присоединятся к всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016». В Национальной библиотеке Чувашии акцию посвятят 145-летию учреждения и Году российского кино. Здесь будет работать около 40 площадок. Историческая площадка объединит ветеранов библиотечного дела, почетных и постоянных читателей библиотеки. Их личные воспоминания, впечатления и рассказы переплетутся с уникальными фотоматериалами.

Пройдут три литературных квеста: «Прошлое умеет ждать!» (по поиску «сокровищ», спрятанных когда-то чебоксарскими купцами), «Будущее сегодня» (по спасению планеты и будущих потомков) и «12 стульев» (по разгадыванию увлекательной истории великого комбинатора). Желающие могут пройти кастинг у кинематографистов Чувашии, побывать на литературном вечере, пообщаться в дискуссионном клубе, посмотреть кино, посетить открытую лекцию по посткроссингу, побывать на разнообразных мастер-классах. Для детей будут проводиться опыты, эксперименты, химические и физические «фокусы».

«И будут проводиться экскурсии по библиотеке с посещением самого таинственного отдела книгохранения. Такое бывает только раз в году», — говорят библиотекари.

Чувашская республиканская детско-юношескаябиблиотека превратится в киностудию со съёмочными «кинопавильонами», каждый из которых предложит свою увлекательную программу. Юные гости примут участие в кинопробах и киносъемках, смогут «примерить» на себя различные кинопрофессии и роли, вместе с настоящими «киношниками» из Союза кинематографистов Чувашской Республики сочинить киносценарии и создать собственные фильмы, мультфильмы, изготовить реквизиты и нанести грим.