Москва, 21 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день заработная плата сотрудникам, работающим в настоящее время на всех предприятиях «Восточного», выплачивается вовремя. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина, сообщили в Роструде.

federalspace.ru Строительство космодрома «Восточный»

По его, единичные случаи о якобы существующих невыплатах за работу на строительных объектах, появляющихся в некоторых СМИ в последнее время не имеют за собой никакого основания и не подтверждаются. Жалобы граждан, работающих ранее на объектах «Восточного», рассматриваются своевременно, в установленном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с невыплатой заработной платы подрядчикам на космодроме были выявлены в феврале 2016 года. В ходе прокурорских проверок были обнаружены факты хищений и злоупотребления полномочиями на космодроме, всего возбуждено 20 уголовных дел.