Нижний Новгород, 21 апреля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Нижегородской области выступает за отмену досрочного голосования на выборах в 2016 году, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава облизбиркома Сергей Кузьменко

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По его словам, облизбирком намерен ходатайствовать перед Законодательным собранием о внесении соответствующих изменений в региональное законодательства. Инициатором законодательной инициативы может стать комитет областного парламента по вопросам государственной власти и МСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК РФ обязал территориальную избирательную комиссию Одинцовского района Подмосковья отменить решение избиркома сельского поселения Барвихинское о проведении 24 апреля досрочных выборов в совет депутатов и ЦИК обязал избирательную комиссию Подмосковья в пределах своих компетенции «осуществить контроль за реализацией настоящего постановления и соблюдения избирательных прав граждан».

Кроме того, депутаты петербургского Законодательного собрания сегодня проголосовали за полную отмену досрочного голосования на муниципальных выборах. По словам одного из авторов законопроекта, независимого депутата Максима Резника, очередным примером спекуляции на этой норме стал скандал с местными выборами в подмосковной Барвихе.

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Одновременно с этим представители ЦИК РФ выехали в регионы, известные своими скандалами, связанными с проведением избирательной кампании. Одним из таких регионов стала Нижегородская область.

В январе 2015 года ЦИК РФ потребовал от избирательной комиссии Нижегородской области освободить от должностей руководителей семи территориальных избирательных комиссий Нижнего Новгорода в связи с нарушениями, допущенными при организации выборов губернатора 14 сентября 2014 года. Все нарушения были связаны с организацией и работой избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

Это требование ЦИК нижегородский облизбирком игнорировал более 1,5 лет и исполнил лишь осенью 2015 года.