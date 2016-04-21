Карабаш, Челябинская область, 21 апреля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В Челябинской области единственный перевозчик, обслуживавший Карабаш ООО «СпецТрансАвто» завил о разрыве контракта с администрацией города. Как сообщил 21 апреля глава Карабашского городского округа Олег Буданов, о своем намерении прекратить осуществление перевозок руководство предприятия сообщило в понедельник, 18 апреля, а уже через два дня, 20 апреля, автобусы на маршруты не вышли.

pixabay.com Заброшенный автобус

В администрации муниципального образования уверены, что основная причина, по которой генеральный директор транспортного предприятия Валерий Волохов принял такое радикальное решение, стало усиление контроля за автобусным движением со стороны местных властей, а также упорядочение возмещения убытков предприятия.

«Администрация городского округа готова возместить обоснованные убытки перевозчика. К сожалению, документов, подтверждающих реальные расходы, перевозчик не представил. Расторгать контракт в одностороннем порядке перевозчик не имеет права, мы не пойдем на расторжение договора при таких условиях. Останавливать движение пассажирского транспорта, уведомив об этом за два дня, считаю, непорядочным не только в отношении заказчика услуги, но и горожан, пользующихся общественным транспортом», — комментировал сложившуюся ситуацию глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

В настоящий момент, городское руководство обратилось к горожанам с просьбой отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и терпением, а также заверило граждан, что в скором времени выход будет найден. Переговоры с руководителем ООО «СпецТрансАвто» в плане выполнения им договорных обязательств продолжаются. Однако в администрации считают, что лучшим решением проблемы могло бы стать создание собственного транспортного предприятия по перевозкам пассажиров.

Администрация городского округа готова принять участие в приобретении в лизинг новых автобусов. Вопрос за организаторами данного предприятия. Взяться за нужное для горожан дело было предложеной предпринимателям из числа депутатов городского Собрания. Данный вопрос уже неоднократно обсуждался главой городского округа с депутатским корпусом, но пока окончательное решение не принято.

По информации сайта «Урал-пресс-информ», с улиц Карабаша уходит уже не первый перевозчик. В качестве причины все называли убыточность своей деятельности, так как пассажирами автобусы заполняются лишь утром и вечером. Все остальное время машины курсируют по маршрутам полупустыми.