Киев, 21 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, стало известно о том, что Украина с 19 апреля приостановила импорт газа из Венгрии, о чем говорят данные «Укртрансгаза».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арифметика

В период с 1 по 18 апреля украинская сторона купила у Венгрии в общей сложности 40,7 млн кубометров природного газа. Ежедневный импорт венгерского «голубого топлива» в направлении Украины колебался в промежутке от 1 до 4,1 млн кубометров газа. Теперь же закупки топлива из Венгрии были приостановлены вовсе.

Что касается импорта из других стран ЕС, то, по данным «Укртрансгаза» на 19 апреля, из Словакии Украина импортировала 3,83 млн кубометров, из Польши — 3,66 млн кубометров газа. В целом за начало апреля из Словакии было ввезено 53,6 млн кубометров газа, а из Польши — 69,4 млн кубометров. В общей сложно из ЕС Украина импортировала 163,7 млн кубометров.

Социально-экономический кризис на Украине, а главное — стремление освободить от энергозависимости от России, сказывается на энергетическом рынке стране далеко не самым благоприятным образом. К примеру, в период с января по март 2016 года Украина импортировала в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года, то есть всего 2,645 млрд кубометров газа.

Примечательно также, что ранее импортирующая 90% газа из Словакии Украина в начале апреля закупила в пять раз меньше «голубого топлива» по сравнению с показателями ежедневных поставок в конце марта, — до 2,7 млн кубометров с 13,4 млн кубометров. При том, что ранее, в январе 2016 года, украинская сторона заявляла о том, что газопроводы на украино-словакской границе могут обеспечивать до 100% ежегодных потребностей Украины в импорте газа.

Однако, желая избавиться от российского газа, Украина лишь переплачивает за газ поставляемый из ЕС, который, по сути, является тем же самым «голубым топливом» из РФ, правда, дороже, так как закупается по реверсу. Такой газ обходится украинским потребителям на 20−30% дороже.

ИА REGNUM сообщало 13 апреля, что на Украину начали поставлять газ такие компании как латвийская Vertex Capital Sia и польской Enteneo Energy Traiding Sp.z. Причем Vertex Capital Sia начала экспортировать газ через Венгрию, а вторая компания поставляет — через польскую территорию. В свою очередь, заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии для корреспондента ИА REGNUM заявил, что в любом случае, поставляемый газ на Украину идет из России.

«Прямых поставок по контракту нет, но, тем не менее, весь импорт, который происходит на Украину, так или иначе — российский газ», — заявил эксперт.