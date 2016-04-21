Астрахань, 21 апреля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. На Пасху, которую православные по всему миру будут отмечать 1 мая, в Астрахани пройдет традиционный крестный ход. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, неизменным останется и маршрут, по которому пройдут верующие.

astrobl.ru Частица Благодатного огня

Так, колонна выдвинется в полдень от Покровского кафедрального собора. Через центр города — по улицам Анри Барбюса, Коммунистической, Академика Королева, Чехова, Куйбышева, через мост Влюбленных, Красную набережную, Кирова, Эспланадную, Тредиаковского — верующие пройдут до ворот Кремля.

На всем протяжении пяти крестного хода будут дежурить стражи порядка, которые обеспечат безопасность граждан. Содействие правоохранительным органам окажут добровольцы из городской народной дружины и казачество.

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После православного шествия на территории Кремля состоится концерт. Свое творчество астраханцам представят местные коллективы. Также в программе — старинные русские забавы, хоровод и детская анимация.

В ночь на 1 мая — с 23:00 до 3:00 Пасхальное Богослужение пройдет в 17 городских православных храмах.

Добавим, что, по сложившейся традиции в Астраханскую область на Пасху прибудет и Благодатный огонь. На землю обетованную за святыней отправится делегация, состоящая из священнослужителей и благотворителей, которую возглавит вице-губернатор Константин Маркелов. В Каспийскую столицу частицу Благодатного огня доставят накануне Святого Христово Воскресенья, затем представители епархий и казаки развезут его по приходам. Также огонь отправится в соседние регионы: Волгоградскую область и Республику Калмыкия.

«Четыре года назад мы впервые привезли Благодатный огонь в Астрахань. За это время сложилась очень добрая, тёплая традиция, которую грех нарушать. Слава Богу, каждый раз находятся желающие помочь доставить святыню на родную землю. Большое спасибо им от всех верующих астраханцев», — отметил председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Астраханской области в праздничных богослужения, посвящённые Светлому Христову Воскресенью, в ночь с 11 на 12 апреля приняли участие свыше 20 тысяч верующих.