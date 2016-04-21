Москва, 21 апреля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся частью суверенной территории Израиля. Такое заявление израильский премьер сделал сегодня, 21 апреля, в Москве на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

smileplanet.ru Голанские высоты

Нетаньяху отметил, что Израиль считает «красными линиями» своей безопасности отсутствие нового террористического фронта на Голанских высотах и современного оружия у шиитского движения «Хезбаллах».

Израильский премьер уточнил, что его страна делает все возможное, чтобы современное оружие из Сирии и Ирака не попадало в руки движения «Хезбаллах». «И, во-вторых, мы делаем все, чтобы предотвратить появление дополнительного фронта террора против нас на Голанских высотах», — подчеркнул Нетаньяху.

Также глава израильского правительства заявил, что его страна выступает за более тесное сотрудничество с Российской Федерацией в области безопасности, чтобы предотвратить разного рода ошибки.

Нетаньяху особо подчеркнул, что Голанские высоты останутся территорией Израиля. «Или в рамках договора и без оного, но Голанские высоты останутся частью суверенной территории», — сказал израильский премьер.

Напомним, Голанские высоты — это спорная территория на Ближнем Востоке, в настоящее время контролируемая Израилем. С 1944 по 1967 года являлась частью сирийской провинции Кунейтра, захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны.