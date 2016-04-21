Нальчик, 21 апреля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Массовая акция протеста, которую устроили заключенные СИЗО-1 города Нальчика, признана необоснованной и неправомерной. К такому выводу пришла комиссия, проводившая проверку по факту голодовки, которую устроили 46 человек, содержащиеся под стражей. Еще семь человек нанесли себе «незначительные порезы в области предплечья и живота лезвием от одноразового бритвенного станка», как сообщала пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР В тюрьме

«Зачинщиками беспорядков оказалась так называемая «группа Сохова», которая перед этапированием решила устроить провокацию и тем самым заработать себе авторитет», — приводит слова руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии Мухамеда Маржохова ТАСС.

Как установила комиссия в составе представителей аппарата уполномоченного по правам человека, Общественной палаты, общественной наблюдательной комиссии, прокуратуры республики, сотрудники СИЗО-1 действовали в рамках закона, а осужденные и арестованные, напротив, вели себя неправомерно, пишет ТАСС. В настоящий момент обстоятельства произошедшего изучаются в Следственном комитете России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в СИЗО-1 города Нальчика семеро осужденных в знак протеста на действия сотрудников исправительного учреждения нанесли себе ранения. Еще 46 человек устроили голодовку. Для нормализации ситуации потребовались сутки. Родные заключенных обратились с просьбой оказать содействие в защите прав заключенных к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека МихаилуФедотову и правозащитникам Кабардино-Балкарии.

В своем заявлении они назвали в числе сотрудников УФСИН, которые совершают противоправные действия в отношении заключенных, Вадима Макоева, Тимура Блиева, Азамата Абидова.