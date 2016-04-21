Белгород, 21 апреля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Белгородской области запрещается розничная продажа алкоголя в Международный день защиты детей (1 июня), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в День знаний (1 сентября и следующий за ним рабочий день, если праздник выпадает на выходной), в дни проведения «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, на заседании 21 апреля был единогласно принят региональный закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Без алкоголя

Запреты не распространится на работу магазинов беспошлинной торговли и предприятия общественного питания — за исключением 11 сентября. Во Всероссийский день трезвости ограничить продажу спиртного планируется и в общепите. Закон вступит в силу по истечении 10 дней с момента его опубликования.

По словам заместителя губернатора Олега Абрамова, разработчики документа опирались на практику субъектов РФ и результаты опроса на сайте «Народная экспертиза» — за запрет продажи высказались почти 56% респондентов, еще 10% были склонны поддержать его. Была проведена юридическая экспертиза и оценка регулирующего воздействия данного законопроекта.

Депутат областной думы, директор НП «Спортивный клуб волейболистов «Белогорье» Геннадий Шипулин предложил расширить перечень праздничным дней, в которые запрещена реализация спиртного, и добавить к ним еще и День физкультурника (вторая суббота августа), и профильный комитет должен рассмотреть эту инициативу.

«Законопроект очень актуален не только сейчас, а был актуален и раньше. Есть уже такой тренд по всей стране, и мы ему следуем. Думаем также, что принятие закона еще раз заставит задуматься нашу молодежь о влиянии вредных привычек», — считает председатель комитета облдумы по экономике, промышленности и предпринимательству Михаил Савченко.

Из закона области «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции», который теперь утратил силу, перенесена норма о требованиях к размеру уставного капитала для организаций, торгующих спиртным, — не менее 120 тысяч рублей. Время продажи алкогольной продукции осталось прежним: с 10:00 до 22:00.