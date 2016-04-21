Красногорск, 21 апреля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Мособлизбирком признал факт подвоза избирателей на досрочное голосования на выборы в совет депутатов поселения Барвихинское Одинцовского района Московской области. Вся информация по этим фактам направлена в правоохранительные органы, сообщается на сайте «Вести. RU»

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Свободен?

По словам председателя регионального избиркома Ирека Вильданова, людей в Барвихинское привезли на «пресловутой» газели, которую видел сам Вильданов.

«Это была пресловутая газель, где было два-три человека избирателей внутри, я сам пересмотрел. Мы по этому факту направили сведения в правоохранительные органы», — заявил он.

Он также сообщил, что информация направлена правоохранителям: «Кандидат или политические партии не имеют права подвозить избирателей, это нарушение закона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочное голосование в совет депутатов началось в Барвихинском 16 апреля. Голосование должно было продлиться до 23 апреля. Однако, 16 апреля в СМИ стала появляться информация о том, что голосование проходит с нарушениями. 20 апреля Центризбирком РФ принял решение об отмене выборов. 21 апреля гВильданов выступил с предложением провести новые выборы в Единый день голосования в сентябре 2016 года.