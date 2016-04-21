Мурманск, 21 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Введение в эксплуатацию новой фермы по выращиванию атлантического лосося мощностью 5 тысяч тонн на участке «Червяно Озерко» и продолжение реализации рыбоводами своих инвестпрограмм с участием государства дают надежду на исправление ситуации в рыбной отрасли. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая перед депутатами Мурманской областной Думы, сделала губернатор Марина Ковтун.

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР Смилуйся, государыня рыбка

«В прошлом году объём господдержки аквакультуры в регионе был увеличен в 4 раза и составил более 180 миллионов рублей с учётом федеральных средств, — напомнила Ковтун. — Кроме того, Фондом развития промышленности поддержан проект компании «Русское море — Аквакультура» по созданию рыбоводческого комплекса законченного цикла. Правда, финансовая поддержка еще не получена по причине длинной очереди за деньгами Фонда».

В целом, из-за недопоставки в августе 2014 года крупной партии малька сёмги из Норвегии, а также массовым заболеванием и гибелью рыбы, объём выращенной рыбы — атлантического лосося и морской форели — снизился на 40% к уровню 2014 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 700 тонн биологических отходов, образовавшихся из-за вспышки заболевания сёмги, планировалось уничтожить в Заполярье. Миксобактериоз проявил себя минувшим летом на территории Мурманской области впервые.

По информации властей, в регионе продолжаются заключительные ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации миксобактериоза, в том числе работы по изъятию оставшихся биологических отходов из садков ООО «Русское море — Аквакультура».