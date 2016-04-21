Воронеж, 21 апреля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя, который прошел в Воронеже 20−21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

О возможности выпадения осадков было известно — накануне синоптики распространили предупреждения об изменении погоды. С вечера 20 апреля до утра 21 апреля на территории областного центра выпало 17 мм осадков.

Утром 21 апреля в службу спасения поступили сообщения о 20 случаях подтоплений. В списке адресов, прежде всего, те районы города, которые традиционно страдают от подтоплений — например, пер. Новый, ул. Новосибирская. Здесь спасатели и коммунальщики откачивали воду. По данным МЧС, к данному моменту вода спала.

Пострадали и дороги — на той же улице Новосибирской спасателям пришлось буксировать несколько машин, застрявших в глубокой луже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром на улице Большая Стрелецкая подмытый дождем грунт обрушился во двор частного жилого дома, в результате в своем доме оказалась заблокирована хозяйка.

По прогнозу Воронежского Гидрометеоцентра, дожди и некомфортная температура — +8…10 ожидается 21 и 22 апреля. С 24 апреля начнется небольшое потепление, выглянет солнце. 25 апреля воздух прогреется до +18.