Рига, 21 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. На протяжении 6 лет в процентном соотношении увеличивается количество учеников русских школ, об этом говорят новые данные Министерства образования и науки, пишет газета Latvijas Avīze.

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883

C 1998/1999 учебного года количество школьников в русских учебных заведениях уменьшалось, однако с 2009/2010 учебного года в процентном соотношении их количество стало увеличиваться. За 6 лет процент учеников в школах с русским языком обучения увеличился почти на 2 пункта. В общем, за эти годы количество детей, которые получают образование на русском языке, увеличилось с 54 206 до 55 841.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис отметил, что ему эта статистика кажется интересной, но ответить, почему так происходит, он не может.

«Возможно, на это есть демографические причины. Может, русские семьи больше рожают. А может, это связанно с тем, что люди концентрируются в больших городах, где есть возможность получать образование в русских школах», — сказал он.

Как отмечает газета, такая тенденция, возможно, связана с тем, что 10 лет назад большинство русскоязычных семей отдавали детей в латышские школы. По мнению представителя неонацистского Национального объединения (входит в состав правящей коалиции), члена Комиссии по образованию, культуре и науки Райвиса Дзинтарса, это может быть связано с российской пропагандой.

«Тут не одна причина. Но свою роль могли сыграть международные события, а так же то, что российская пропаганда набирает обороты», — сказал Дзинтарс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.