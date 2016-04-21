Иваново, 21 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Масштабная ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» пройдет в Ивановской области 22 апреля. Она состоится в поддержку Года российского кино под девизом «Читай кино!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

Цитата из к/ф «Имя розы». Реж. Жан-Жак Анно. 1986. Франция — Италия — Германия Ночь в библиотеке

Отметим, в 2016 году дата проведения мероприятия совпала с Всемирным днем книги и авторского права. Ивановские областные библиотеки станут площадками для проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

В Ивановской областной библиотеке для детей и юношества пройдут мероприятия, объединенные общей темой «Крутицкая, 9 — в кадре!». В программе — концерты, мастер-классы, интеллектуальные игры и квесты, выступления театральных коллективов, флешмобы, шоу мыльных пузырей, демонстрация фильмов.

В Центральной универсальной научной библиотеке состоится концерт песенных попурри из любимых кинофильмов, презентация книг, встречи с актерами, поэтами, журналистами. Гости библиотеки смогут стать участниками мастер-классов и литературных квестов. Посетителям представят экспозицию старой кино‑ и фотоаппаратуры, монет, открыток, марок. Кроме того, любой пришедший сможет поиграть в настольные игры, познакомиться с редкими изданиями XVI—XIX веков, которые в обычные дни хранятся в закрытых фондах. В рамках акции будут работать площадки буккроссинга и дисккросинга (свободный обмен книгами и дисками). Пройдут мастер-классы: лоскутные бусы, декупаж, открытки ручной работы, батик, оригами, квиллинг.

Напомним, «Библионочь» — ежегодный фестиваль чтения, который проходит ежегодно в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые акция состоялась в 2012 году. Она была инициирована библиотечным сообществом России и Ассоциацией менеджеров культуры.