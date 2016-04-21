Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Заместитель советника по национальной безопасности США Бен Родс выражает беспокойство в связи с возможным возвращением российского военного персонала и техники обратно в Сирию, пишет Daily Mail.

mil.ru Пилоты ВКС России в Сирии

«Переброска дополнительной боевой техники и персонала в Сирию будет негативным для России», — заявил Родс в Эр-Рияде, где президент США Барак Обама проводит переговоры с арабскими странами Персидского залива по Сирии и региональным конфликтам.

«Мы рассчитываем, что наши усилия больше сфокусированы на поддержке дипломатического процесса», — добавил он.

Родс отметил восстановление режима прекращения огня в некоторых зонах Сирии, позволяющее доставить туда гуманитарные конвои. Однако он обеспокоен «всплеском» насилия в начале апреля и призвал Россию оказать давление на сирийское правительство с целью прекращения боев.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился вывести основные силы ВКС РФ из Сирии с 15 марта. Верховный главнокомандующий заявил, что поставленные перед российскими военными задачи «в целом, выполнены».