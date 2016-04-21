Минск, 21 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. «Известный русский писатель Фёдор Достоевский, признанный знаток человеческой души, однажды сказал: «Легче всего осудить зло, труднее всего понять его». В области противодействия незаконному обороту наркотиков мы, конечно же, делаем гораздо больше, чем осуждаем это зло», — заявил 20 апреля в Нью-Йорке глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на 30-й специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков

пресс-служба МИД Белоруссии Участники встречи Восточноевропейской региональной группы ООН

Белоруссия является участником всех антинаркотических конвенций и полностью привержена принципам политической декларации 2009 года, сказал глава МИД постсоветской республики. Он отметил: «Мы создали в стране мощную институциональную базу, которая позволяет вести бескомпромиссную борьбу по пресечению незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ».

«Однако, какими бы эффективными ни были меры государства, серьезным барьером на пути распространения наркотиков может стать тотальное неприятие их обществом. Для этого важно формирование соответствующего мировоззрения. Поэтому в деле борьбы с распространением наркотиков мы исходим из необходимости поддержки семьи, как базового социального института, играющего важную роль в воспитании и образовании детей и молодежи», — сообщил глава МИД Белоруссии.

По его словам, в Белоруссии были приняты дополнительные меры, которые позволили постсоветской республике оперативно запрещать оборот новых наркотических веществ, преимущественно психотропосодержащих. Однако на глобальном уровне прогресс в противодействии незаконному обороту наркотиков лишь сдержать, но не решить. При этом он обратил внимание на повестку дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, которая позволит успешнее бороться с наркоманией.

Макей отметил, что «наркотики тесно взаимосвязаны с другими транснациональными угрозами — терроризмом, торговлей людьми, отмыванием денег. Поэтому успех в борьбе с любым из них зависит от общего прогресса в противодействии этим вызовам».

«Во-первых, наркотики тесно взаимосвязаны с другими транснациональными угрозами — терроризмом, торговлей людьми, отмыванием денег. Поэтому успех в борьбе с любым из них зависит от общего прогресса в противодействии этим вызовам, — сказал он. — Во-вторых, вызывает тревогу тенденция последних лет, связанная со стремительным появлением новых психоактивных веществ. Эти вещества не запрещены основными конвенциями, но производят такой же сильный эффект при потреблении, как и «традиционные» наркотики».

В МИД Белоруссии проинформировали также, что 20 апреля в рамках своего визита в ООН Макей встретился с министром иностранных дел Аргентины Сюзанной Малькорра. Он также открыл в Нью-Йорке фотовыставку «Чернобыль: трагедия, уроки, надежда».

Кроме того, Макей принял участие во встрече Восточноевропейской региональной группы ООН (ВЕГ объединяет 23 страны ЦВЕ), председателем которой в апреле является Белоруссия. В качестве почётных гостей в мероприятии приняли участие председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич, а также руководители дипломатических миссии стран-членов ВЕГ.