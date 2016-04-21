Грозный, 21 апреля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. За один месяц работ по разминированию территории Чечни и Ингушетии саперы Южного военного округа обнаружили более 100 взрывоопасных предметов. При этом было очищено около 300 гектаров, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе округа.

mil.ru Обезвреженные снаряды

Среди боеприпасов, найденных и обезвреженных военнослужащими ЮВО, неразорвавшиеся мины, артиллерийские снаряды различных калибров, выстрелы от автоматических гранатометов и другие взрывоопасные предметы

В течение лета 2016 года 500 саперов с применением 60 единиц военной техники будут разминировать территории в Грозненском, Курчалоевском, Шалинском, Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни, а также в Веденском и Сунженском районах Ингушетии. Помощь в работах по очистке от снарядов окажут более 10 расчетов минно-разыскных собак с вожатыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году саперам ЮВО предстоит очистить более 2,6 тыс. гектаров земли. В прошлом году было найдено и обезврежено более 300 взрывоопасных предметов. Было разминировано более 3,3 тыс. гектаров земли в Чечне и Ингушетии.