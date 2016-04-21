Минск, 21 апреля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём Послании белорусскому народу и Национальному собранию назвал Россию союзником Белоруссии, а российский народ — братским народом. При этом он с возмущением отметил высказывания «некоторых ангажированных рупоров из России», рассуждающих о белорусизации, об это сообщает агентство БЕЛТА.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Это и есть ваш Мальчик?!

Лукашенко отметил, что между двумя народами существуют тесные связи, которые и дальше нужно развивать: как на региональном, так и на государственном уровне. «Противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая белорусизация, еще что-то тут происходит — чуть ли не разворот. Не знаю только, куда мы можем развернуться?» — сказал политик.

Лукашенко подчеркнул, что народы России и Белоруссии были братьями и остались ими. Тем не менее, Белоруссия не будет мальчиком на побегушках у Москвы. Политик использовал такой образ: Россия и Белоруссия живут в одном доме, при этом у Белоруссии — своя квартира.

Глава Белоруссии заявил о недопустимости клеветы со стороны «ангажированных рупоров из России». «Надо это заканчивать, это к добру не приводит», — сказал он.