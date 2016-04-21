Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Начало следующей недели будет ознаменовано визитом на Дон президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко. Баскетболист с мировым именем проведет мастер-класс «Школы 2.0» для юных ростовчан — воспитанников спортшколы №7. Об этом ИА REGNUM 21 апреля сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ».

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Кроме того, Кириленко примет участие в совещании руководителей федераций баскетбола юга России. Встреча состоится в стенах главного корпуса Южного федерального университета.

Визит известного спортсмена и главы РФБ, по мнению принимающей стороны, должен придать новый импульс развитию баскетбола в Ростовской области. Отметим, что девушки из «Ростов-Дон-ЮФУ» по итогам сезона завершили выступление в чемпионате России среди команд Суперлиги на седьмом месте.

Напомним, что на пост президента РФБ Андрей Кириленко был избран в августе 2015 года. За кандидатуру всемирно известного спортсмена проголосовали все зарегистрированные делегаты конференции РФБ.