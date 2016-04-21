Ивановский фонд капремонта направил 240 исков к неплательщикам взносов
Иваново, 21 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Более 240 исковых заявлений на общую сумму около 1 млн рублей подано ивановским региональным оператором капремонта в суд к неплательщикам взносов за последние полтора месяца — с начала марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства 21 апреля.
Как сообщила руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области Елена Сесягина, по 72 искам суды уже приняли положительные решения, в 15 случаях задолженность была погашена в досудебном порядке. Остальные иски находятся в судах.
В 2015 году Ивановская область оказалась в числе регионов с низким уровнем собираемости взносов на капремонт. Согласно данным за 2015 год, в общий региональный фонд было собрано около 69% начисленных взносов, а на специальные счета собственники внесли около 80% платежей. С февраля в фонде заработал отдел по претензионно-исковой работе, который должен решить проблему.
По данным на 1 марта ситуация заметно улучшилась: согласно, опубликованным Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ивановская область по эффективности функционирования региональных систем капитального ремонта оказалась на 36 месте среди российских регионов.
Добавим, что в Ивановской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 5 рублей 90 копеек за 1 кв. метр.