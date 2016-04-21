Иваново, 21 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Более 240 исковых заявлений на общую сумму около 1 млн рублей подано ивановским региональным оператором капремонта в суд к неплательщикам взносов за последние полтора месяца — с начала марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства 21 апреля.

Питер Брейгель (Младший). Уплата налога. 1640

Как сообщила руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области Елена Сесягина, по 72 искам суды уже приняли положительные решения, в 15 случаях задолженность была погашена в досудебном порядке. Остальные иски находятся в судах.

В 2015 году Ивановская область оказалась в числе регионов с низким уровнем собираемости взносов на капремонт. Согласно данным за 2015 год, в общий региональный фонд было собрано около 69% начисленных взносов, а на специальные счета собственники внесли около 80% платежей. С февраля в фонде заработал отдел по претензионно-исковой работе, который должен решить проблему.

По данным на 1 марта ситуация заметно улучшилась: согласно, опубликованным Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ивановская область по эффективности функционирования региональных систем капитального ремонта оказалась на 36 месте среди российских регионов.

Добавим, что в Ивановской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 5 рублей 90 копеек за 1 кв. метр.