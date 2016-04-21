Ереван, 21 апреля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Большая часть публикаций о переговорах по Карабаху в армянской и российской прессе далека от реальности, заявил журналистам 21 апреля замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«В прессе появляются публикации, большая часть которых далека от реальности. Нужно руководствоваться официальными заявлениями. То, что предложили сопредседатели — не то, о чём мечтает армянская сторона, но в основе лежит вариант взаимных уступок. Скажу больше. Есть идея отложенного референдума. Хотя референдум уже был, и народ Нагорного Карабаха, в соответствии с тогдашней Конституцией СССР, осуществил свое волеизъявление. Идея отложенного референдума направлена на то, чтобы власти Баку могли спасти лицо и получить время, дабы объяснить своему народу необходимость этого референдума. Потому что его результат, исходя из прописанных условий, предсказуем. Но время показало, что власти Баку используют время не для того, чтобы объяснить это своему народу, а действуют в обратном направлении. Это уже заставляет вести переговоры о других подходах», — заявил Кочарян (цитата по news. am).

По его словам новых документов по нагорно-карабахскому урегулированию на столе переговоров нет. «На столе переговоров находятся Мадридский и Казанский документы, других документов на данный момент нет», — сказал Кочарян.

В свою очередь заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян не видит в обозримом будущем окончательного решения карабахской проблемы.

Ашотян, который отвечает за внешние отношения партии, в эфире радио Азатутюн заявил: «Я согласен с мнениями о том, что о мире можно говорить лишь тогда, когда этот мир сохраняется в течение длительного времени. Очевидно, что после четырехдневной войны говорить о скором дипломатическом решении нагорно-карабахской проблемы преждевременно, потому что важным предусловием является восстановление доверия. Очевидно, что Азербайджан, независимо от этой четырехдневной войны, всегда нарушал режим прекращения огня, всегда терял наше доверие. И для восстановления этого доверия, если оно когда-либо было, нужно время. Следовательно, как бы ни были внешние усилия нацелены на долгосрочный и стабильный мирный процесс, однако важным предусловием для этого является восстановление доверия. Четырехдневной войной Азербайджан обнулил даже тот лимит дипломатического доверия, который мы могли ему приписать. Следовательно, я не думаю, что в обозримом будущем могут быть зафиксированы окончательные международные усилия по урегулированию проблемы НКР».

Как ранее писало ИА REGNUM, газета «Известия» ссылаясь на дипломатические источники на днях сообщила, что президент России Владимир Путин намерен уговорить Армению и Азербайджан возобновить переговоры по Карабаху. С этой целью 21 апреля в Ереван прибудет глава МИД России Сергей Лавров.

20 апреля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на высокопоставленный источник в Кремле, пишет, что Москва задействовала все необходимые дипломатические механизмы, чтобы усадить стороны за стол переговоров в самое ближайшее время.

Гзета также опубликовала не принятую в 2011 году в Казани так называемую «дорожную карту», которая предусматривала передачу Азербайджану прилегающих к Карабаху территорий. Речь идёт о Джебраильском, Зангеланском, Кубатлинском, Кельбаджарском, частично Физулинском и Агдамский районах, а также 13 селах в Лачинском районе.

Кроме того, согласно «дорожной карте», также предусматривалось создание в Лачинском районе коридора, который связывал бы Армению и Нагорный Карабах, а статус Нагорного Карабаха планировалось определить через несколько лет на референдуме — при условии решения проблемы беженцев.

«Коммерсантъ» пишет, что именно вокруг статуса президенты Армении и Азербайджана не смогли договориться.