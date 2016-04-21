Каир, 21 апреля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Палестинское исламистское движение ХАМАС направило войска на границу Египта и Газы для того, чтобы убедить власти Египта в том, что группировка не оказывает поддержку боевикам террористической группировкой «Исламское Государство» на Синайском полуострове, сообщает Associated Press.

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Власти Египта обвиняют ХАМАС в предоставлении безопасной зоны для боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) с помощью сети туннелей, используемых для контрабанды. В организации отвергают эти обвинения.

22 апреля вооруженные подразделения Хамас заняли позиции на 13-километровой границе между двумя странами. В ходе развертывания войск ХАМАС вдоль всей границы планируется проводить патрулирование.

По словам представителей организации, данное размещение войск осуществляется в рамках достигнутого с Каиром соглашения. В свою очередь, аналитики отмечают, что ХАМАС на этот шаг в одностороннем порядке, чтобы успокоить беспокойство Каира.