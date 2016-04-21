Астрахань, 21 апреля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. На Каспийской флотилии приступили к государственным испытаниям нового спасательно-буксирного судна «СБ-738». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 21 апреля, экипаж уже изучил тактико-технические данные буксира, судовую документацию и заселился на судно.

мультимедиа.минобороны.рф Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии «Астрахань»

Теперь морякам предстоит испытать буксир на прочность. Сначала они проведут различные судовые учения и выполнят регламентные работы по обслуживанию судового оборудования. А потом испытают надёжность и функциональность энергетических установок, навигационного оборудования и других судовых систем и механизмов. Сделано это будет сначала в условиях речного, а затем морского перехода. Испытания пройдут совместно с представителями государственной приёмной комиссии и представителями завода-судостроителя.

Допуск судовых объектов — грузовых кранов, станций живучести — к безопасной эксплуатации проведут специалисты государственного технического надзора. Затем новый буксир «СБ-738» будет принят в состав Каспийской флотилии.

Добавим, что спасательное судно буксир «СБ-738» является третьим судном, построенным в соответствии с концепцией развития вспомогательного флота для службы поисковых и аварийно-спасательных работ Каспийской флотилии в Астраханском филиале Центра судоремонта «Звездочка». Использовать буксир можно как для снятия судов и кораблей с мели кораблей и судов, так и для тушения пожаров, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим спасенным.

Головной буксир «СБ-45» принят в состав флотилии в 2014 году и успешно выполняет поставленные задачи, второй буксир «Профессор Николай Муру» был включен в состав Черноморского флота.

На сегодня в состав Каспийской флотилии входят два сторожевых корабля ближней морской зоны, восемь малых боевых кораблей, шесть боевых и восемь десантных катеров, а также семь тральщиков.