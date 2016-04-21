Москва, 21 апреля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на заявление посольства США в России с осуждением задержания журналиста издания «Крым. Реалии» (филиал «Радио Свобода») Николая Семены. Об этом 21 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Борис Ефимов. Радио «Свобода». 1982

«Мы обратили внимание на заявление посольства США в РФ, которое осудило задержание журналистов подразделения «Радио Свобода». Посольство имело в виду судьбу Николая Семены. Ответим посольству: Николай Семена является гражданином РФ. При этом, как следует из заявления пресс-секретаря посольства США в Москве, он работает на подразделении «Радио Свобода», которое является американским СМИ», — сказала Захарова.

Она напомнила, что, согласно постановлению правительства РФ от 1994 года, представители зарубежных СМИ должны получать в России аккредитацию: «Николай Семена аккредитации при МИДе не имел. Соответственно, можем подтвердить это. Наши коллеги из посольства США в Москве прекрасно знают о такой аккредитации. У них никогда не возникало вопросов о необходимости соблюдения законов».

Напомним, ранее в отношении журналиста издания «Крым. Реалии» Николая Семены было возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 280.1 УК РФ, то есть «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Состав преступления был усмотрен прокуратурой в публикации журналиста.