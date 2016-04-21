Москва, 21 апреля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Российский певец Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ», приехал на церемонию прощания с гитаристом музыкального коллектива Павлом Усановым. Похороны музыканта состоятся сегодня, 21 апреля, в Москве, передаёт РСН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Расторгуев на церемонии прощания с Павлом Усановым

Проводить музыканта в последний путь пришли друзья, родные и близкие. Кроме лидера «Любэ» в гражданской панихиде приняли участие актриса Анастасия Мельникова, актёр Андрей Мерзликин, певец Кирилл Андреев («Иванушки International»), продюсер Игорь Матвиенко.

Павел Усанов умер в Московском институте имени Склифосовского. В медицинское учреждение он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой: музыканта привезли в больницу после драки, произошедшей 2 апреля.

Напомним, 2 апреля Павел Усанов был жестоко избит в городе Дмитрове (Московская область). Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму.