Киев, 21 апреля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. «Российская Федерация допустила историческую стратегическую ошибку, начав агрессию против Украины», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире «24 канала».

ВО Свобода Владимир Гройсман и другие

«Украинцы доказали, что мы являемся гордыми, что мы не сдадим позиции, и это принципиальный вопрос. Я думаю, что самая большая стратегическая ошибка Россия — это было то, что они сделали на Украине. Это историческая стратегическая ошибка», — заявил Гройсман.

Отвечая на вопрос относительно будущей политики правительства в отношении Российской Федерации, он заявил — Россия сама должна определить то, как она хочет, чтобы Украина строила с ней взаимодействие.

«С любым соседом можно выстраивать нормальные отношения, если он не агрессор, если он не убийца. Если твой сосед — убийца, то о чем может идти речь вообще? Если твой сосед захватил часть твоей территории твоего государства, то, понятно, что есть очень много вопросов», — отметил новый украинский премьер.

В этом контексте Гройсман проинформировал, что разговаривал с профильным Министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом, который заверил, что Украина «не закупает у Российской Федерации ни газ, ни уголь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранеепрезидент России во время ежегодной прямой линии не стал прокомментировал избрание нового украинского правительства под руководством Гройсмана.

«Я его даже не знаю, не знаю его состав, его приоритеты… а вот результаты работы прошлого правительства, для Украины, конечно тяжелые», — заявил Путин.