Саратов, 21 апреля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В прошедшем году в целом на образовательную сферу Саратова израсходовано 5 млрд 946,1 млн рублей, общий объем средств, выделенных муниципалитетом на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, выполнение ремонтных работ, обеспечение их безопасности и укрепление материально-технической базы, составил 106,9 млн рублей. В образовательных учреждениях трудится 16 тыс. 126 человек, в том числе, 9726 педагогов, 769 руководящих работников, 1289 молодых специалистов. Такие данные озвучила председатель комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

На очередном заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам соцсферы, законности, защите прав населения Саратовской гордумы 20 апреля она доложила, что всего в областном центре 312 образовательных учреждений, из которых 282 — бюджетных, 25 — автономных, 5 — казенных. В составе сети 107 общеобразовательных учреждений (74 тыс. 713 учащихся), 188 ДОУ (33 297 воспитанников), 17 учреждений дополнительного образования, где занимаются 27 тыс. 465 детей.

Как заверила чиновница, в прошлом году их число молодых педагогов возросло до 13% от общего количества работников этой отрасли. Причиной тому, по словам председателя комиссии гордумы Елены Злобновой, являются, в том числе, постепенное повышение зарплат в соответствии с указами Президента РФ, перераспределение нагрузки в пользу молодых педагогов и упорядочение документооборота.

По информации Ларисы Ревуцкой, реализация федерального проекта модернизации региональной системы дошкольного образования позволила создать в городе 825 мест в детских садах, на что были направлены 360 млн рублей, в том числе 252 млн — из федерального бюджета, 75,8 млн — из областного, 32,2 — из муниципального. Очередь в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет ликвидирована, а от 0 до 3-х лет составляет 2129 человек.

В Саратове сейчас есть 9 школ — центров инклюзивного образования, где работают специалисты, помогающие детям адаптироваться в процессе обучения, а также где созданы специализированные классы для ребят, которым сложно обучаться вместе со всеми.