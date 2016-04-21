Москва, 21 апреля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В дни празднования Пасхи столичный метрополитен продлит время работы до 2 часов ночи, об этом 21 апреля журналистам сообщил первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

«В дни пасхальных мероприятий метро продлит работу до двух часов ночи», — заявил Ткачук. Речь идет о днях 24 апреля, 1, 8 и 10 мая.

Кроме того, в эти дни предприятием будут организованы 39 бесплатных автобусных маршрутов, информация о которых опубликована на сайте ГУП «Мосгортранс».

По словам Ткачука, дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на наиболее востребованные регулярные маршруты.

«На пасхальные праздники «Мосгортранс» традиционно выпускает бесплатные для пассажиров автобусы по наиболее популярным в эти дни направлениям. В этом году на таких маршрутах мы задействуем около 1,1 тыс. автобусов. В пасхальную ночь с 30 апреля на 1 мая основные маршруты наземного городского транспорта Москвы будут работать до половины четвертого утра», — сказал он.