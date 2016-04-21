В Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи
Москва, 21 апреля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В дни празднования Пасхи столичный метрополитен продлит время работы до 2 часов ночи, об этом 21 апреля журналистам сообщил первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук.
«В дни пасхальных мероприятий метро продлит работу до двух часов ночи», — заявил Ткачук. Речь идет о днях 24 апреля, 1, 8 и 10 мая.
Кроме того, в эти дни предприятием будут организованы 39 бесплатных автобусных маршрутов, информация о которых опубликована на сайте ГУП «Мосгортранс».
По словам Ткачука, дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на наиболее востребованные регулярные маршруты.
«На пасхальные праздники «Мосгортранс» традиционно выпускает бесплатные для пассажиров автобусы по наиболее популярным в эти дни направлениям. В этом году на таких маршрутах мы задействуем около 1,1 тыс. автобусов. В пасхальную ночь с 30 апреля на 1 мая основные маршруты наземного городского транспорта Москвы будут работать до половины четвертого утра», — сказал он.