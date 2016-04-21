Москва, 21 апреля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Законопроект, защищающий право ребенка на имя, внесла в Госдуму член Совфеда Валентина Петренко, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Сенатор рассчитывает установить на законодательном уровне правовой баланс между правом родителей и правом ребенка на имя, которое не нарушало бы его собственные интересы.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно законопроекту, под именем гражданина понимается средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности. Имя дается по соглашению родителей. «Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя», — отмечает Петренко.

Право на имя

«Право на имя является личным неимущественным правом гражданина. Имя индивидуализирует гражданина и имеет значение для обеспечения и защиты его субъективных гражданских прав. Все гражданские права и обязанности гражданин приобретает под собственным именем», — подчеркнула Петренко.

Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее — таким образом, они не могут повлиять на выбор родителей.

Предполагается, что при принятии решения о том, как назвать ребенка, родители действуют исходя из его интересов, понимая под этим его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческих достоинств, надлежащем воспитании и содержании. В то же время действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права, отмечает сенатор. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт такого нарушения очевиден, и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родителями их родительскими правами, указала она.

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», — подчеркнула Петренко.

Экзотика

Согласно статистике органов ЗАГС города Москвы, которая ведется с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За этот период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко. История мальчика с именем БОЧ рВФ 260 602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года) не разрешается вот уже на протяжении десяти лет. Маленький БОЧ (так его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов, приводит данные Петренко. В Пермском крае родители назвали своего новорожденного ребенка Люцифером, напомнила она.