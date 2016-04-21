Оренбург, 21 апреля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Оренбурге ввыставочном комплексе «Салют, Победа!» 23 апреля пройдет военно-патриотическая игра «Дорогами Бессмертного полка». Участие в квест-игре примут около 100 студентов местных вузов. Кроме того, планируется участие представителей молодежной делегации из Казахстана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк»

Игра «Дорогами Бессмертного полка» предполагает прохождение заранее спланированного маршрута — станций, на которых необходимо будет отвечать на вопросы, касающиеся темы Великой Отечественной войны. Организаторы намеренно выбрали понятную и популярную в молодежной среде форму квеста. Она позволит участникам игры погрузиться в антураж 40-х годов, а настоящая военная техника, блиндажи, макеты орудий — добавят реалистичности.

Инициаторами квеста выступили региональное отделение организации «Бессмертный полк России» в Оренбургской области совместно с правительством Оренбургской области.

Стоит отметить, 9 Мая в Оренбурге вновь пройдет шествие в память о героях-оренбуржцах «Бессмертный полк».

Масштабная акция «Бессмертный полк» уже в третий раз. В 2015 году участие в шествии только в областном центре приняло около 12 тысяч оренбуржцев. Колонны «Бессмертного полка» прошли в 28 муниципалитетах области. На улицы городов и районов с портретами фронтовиков в этот день вышли более 40 тысяч оренбуржцев