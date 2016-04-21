Элиста, 21 апреля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Три региона Южного Федерального округа вошли в число получателей субсидий на создание новым мест в школах. Так, самую большую сумму получил Республика Калмыкия — 628,458 млн рублей. В бюджет Адыгеи направят 448 млн 984,7 тыс. рублей, а в казну Краснодарского края поступят 239 млн 704,3 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля со ссылкой на документ, опубликованный на официально сайте российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Всего из федерального бюджета будет выделено 25 млрд рублей. Средства распределят между бюджетами 56 субъектов Федерации на софинансирование расходов на строительство новых школ и создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госпрограммы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

Обязательное условие, без выполнения которого субсидию государство не предоставит, наличие в бюджете субъекта Федерации бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства, наличие региональной программы на 2016−2025 годы и обязательное использование типовой проектной документации при строительстве здания школы, говорится в документе.

Добавим, что, например, в Адыгее для ликвидации второй смены в школах необходимо построить 10 новых школ. Три новых школы планируется построить в 2016−17 годах в Калмыкии. Это профильная школа естественно-математического цикла в южном районе Элисты, рассчитанная на 700 учащихся. Также программой «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013−2017 годы» предусмотрено завершение строительства здания Калмыцкой национальной гимназии на 1075 мест в 9 микрорайоне столицы республики и строительство средней общеобразовательной школы в селе Троицкое Целинного района на 525 мест. В целях ликвидации второй смены планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт зданий с изношенностью 50−70%, построить новые школы, пристройки, возвратить в систему образования ранее переданные здания.

Всего в текущем году при софинансировании регионов федеральный центр намерен выделить 50 млрд рублей на создание около 7,5 млн новых мест в школах.