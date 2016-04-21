Киев, 21 апреля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Для Украины два последних месяца оказались не самыми простыми. Премьер-министр Владимир Гройсман не успел занять свой пост, как уже получил прозвище инсайдера, который будет «сохранять коррупционный статус-кво». В феврале 2016 года ведущие реформаторы Генпрокуратуры страны и министерства экономического развития ушли в отставку из-за разочарования в курсе страны, обвинив официальных лиц государства, связанных с президентом Петром Порошенко, в блокировании попыток борьбы с коррупцией. Хотя Порошенко и уволил ненавистного всем генерального прокурора Виктора Шокина, но это, прежде всего, благодаря растущему давлению западных официальных лиц. Всё же Шокин смог нанести вред, пока его отставка не состоялась официально, уволив единственного оставшегося в его команде реформатора и запретив обвинению перенаправлять дела в новые антикоррупционные учреждения, пишет Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Что важнее, продолжает издание, старая гвардия Украины — оставшаяся со времен, предшествующих революции Евромайдана, в результате которой со своего поста был свергнут президент Виктор Янукович в 2014 году, — кажется, все более желает остановить демократическое развитие страны для того, чтобы заткнуть рот своим критикам. Применяя крайне раскритикованной закон, введенный в феврале, собственная партия президента Порошенко выгнала двух критически важных законодателей из парламента. Кабинет министров запретил слугам народа критиковать лидеров страны. Возможно, что хуже всего, несмотря на уход Шокина, прокуратура воспользовалась как будто методичкой Кремля, когда использовала сфабрикованные обвинения в нецелевом использовании американских средств для проведения обысков в Центре противодействия коррупции — ведущей негосударственной организации по борьбе со взяточничеством.

Все более коррумпированное и авторитарное поведение политиков Киева является не только предательством, как считает издание, того, за что стояли революционеры на Евромайдане, это также пощечина вице-президенту США Джо Байдену — возможно, самому высокопоставленному другу Украины на Западе. В ходе его недавнего визита в Киев Байден заявил, что коррупция пожирает страну, «как рак», и предупредил, что у Порошенко есть «еще один шаг», чтобы решить эту проблему. В противном случае Киев рискует лишиться международной финансовой помощи.

Со времен Евромайдана Запад, считает издание, относился к новому правительству Украины как к другу, который пытается провести реформы страны и направить её на европейский путь развития. Украина заслуживает эту поддержку, однако очевидно, что нужен более жесткий подход. В отношениях с Украиной пришло время перестать налегать на пряники, пора достать кнут.

Прежде всего, необходимо признать — и многие наблюдатели уже приступили к этому, — что президент Порошенко является в большей части проблемой, чем решением. Он потратил предыдущий год, требуя отставки Шокина, он позволил противнику реформ (своему другу по армии) Игорю Кононенко оставаться у власти. Он активно поддерживал двух коррумпированных прокуроров, которые были арестованы в июле. Ввиду всего этого становится очевидным, что президент является препятствие на пути реформ.

Он, конечно, демократически избранный глава Украины, поэтому Западу (и гражданам страны) придется с ним мириться, по меньшей мере, пока. Задача состоит в том, чтобы найти способы того, как можно еще сильнее надавить на него самого и его правительство. Именно этого реформаторы на Украине и ждут от США.

В ходе недавней конференции в Киеве прямолинейный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила: «Я всегда говорю нашим партнерам: не будьте дипломатичными. Будьте прямы в ваших требованиях с президентом, когда вы с ним встречаетесь».

Схожим образом в организации гражданского общества «Реанимационном пакете реформ» заявили, что его члены поддерживают директора МВФ Кристин Лагард в её убеждении, что дальнейшая финансовая поддержка может быть предоставлена, если в стране будут приняты решительные меры по борьбе с коррупцией.

Это фундаментальный вопрос. Нет сомнений в том, что Байден и другие западные государственные лидеры проявили большую жесткость с главой Украины в личных беседах, чем это было видно на публике. Однако что бы они ни говорили, одних слов оказалось недостаточно. Пришло время поставить вопрос о дальнейшей финансовой поддержке — не будет реформ, не будет и помощи. С учетом всё большей зависимости Украины, такой шаг, вероятно, является самым эффективным в арсенале западных стран.

Тем не менее пока официальные лица, по всей видимости, не спешат его делать. Так, 10 февраля Лагард предупредила, что Украина может лишиться финансовой помощи, если не примет более активные меры по борьбе с коррупцией. На следующий день она всё же отказалась от своего решения после встречи с президентом Порошенко, которую она назвала «конструктивной». Байден также заявил Порошенко, что реформы необходимо ускорить, однако гарантировал пакет финансовой помощи в размере $335 млн в ходе той же самой встречи.

Такого рода двусмысленные сигналы больше не сработают. Западные спонсоры уже потратили десятки миллиардов долларов США на поддержку Украины. Пришло время использовать этот рычаг воздействия, для того чтобы принудить упрямые официальные лица в Киеве провести антикоррупционные реформы, которые требуют граждане их собственной страны.

Одним из основных требований является наведение порядка в украинской судебной системе, где царит страшная коррупция. Только пять процентов граждан Украины доверяет своим судьям, — что неудивительно, поскольку столь большое их число берет взятки. Глава МВД даже заявил, что необходимо на три месяца остановить всю судебную систему, пока с нуля не будет построена новая. Несмотря на то, что данное желание далеко от реальности, организация «Реанимационный пакет реформ» определила повестку дня для реформы судебной реформы, в которую входит реструктуризация судов, а также учреждение новых процедур выбора судей и оценки их деятельности. Они также предложили повестку дня реформирования системы государственного обвинения страны. Внедрение этих или схожих реформ может стать абсолютно необходимым условием для предоставления дополнительной поддержки Киеву.

Удержания финансовой помощи является первым шагом, однако ключевым подходом, на который часто не обращают внимание, к тому, как Запад может увеличить давление на Порошенко, может стать предоставление большего числа инструментов его критикам. В конечном счете существует большое число граждан страны, которые по-прежнему привержены развитию страны. Если правящий класс Украины не желает слушать своих друзей на Западе, возможно, памятуя о том, что произошло с его предшественником, он прислушается к гражданам своей страны.

Как заметила бывшая глава Минфина Наталья Яресько, активное гражданское общество является самым большим инструментов страны в борьбе с коррупцией. Благодаря огромному числу НКО страны, волонтерских организаций и общественных движений на Украине на улицы страны вышли многие тысячи человек для свержения власти. Они противостояли, по мнению бывшего чиновника, российской агрессии, когда армия была неспособна на это. Сейчас они являются самой большой надеждой для Украины. Только они смогут сделать так, чтобы новое правительство страны чтило жертвы революции и выполнило обещания о реформах. Если дать им возможность оказать еще большее и более эффективное давление на политиков страны, это окажется одним из самих лучших мер, которые Запад может принять для Украины.

Прежде всего, это означает, что необходимо предоставить финансовую поддержку гражданским организациям страны. В недавней своей речи в Вашингтоне бывшая глава Минфина Наталия Яресько заявила, что «украинские олигархи ведут информационную войну с реформаторами». Если дать активистам дополнительные ресурсы, это поможет им противостоять такой кампании дезинформации. Большее место на медийных площадках, финансируемых США, таких как «Голос Америки» или Радио «Свобода», также могут сыграть не последнюю роль. И наконец, если помочь организациям гражданского общества учредить постоянные представительства в Вашингтоне и Брюсселе, ключевые реформаторы смогут установить более близкие отношения как с западными официальными лицами, так и с ведущими спонсорами, такими как МВФ.

Тем не менее помощь гражданскому обществу не свидится только к финансовой. Западные правительства должны также предоставить ощутимую и постоянную политическую поддержку украинским реформаторам. Это означает, что когда западные официальные лица встречаются с представителями правительства Украины, реформаторы должны «присутствовать в комнате». Не так сложно соответствовать этому требованию. Благодаря этому удастся учредить рекомендательный совет, в который войдут представители лидирующих общественных групп и реформаторов во власти, которые смогут поддерживать прямой контакт с администрацией Джо Байдена. Порошенко будет сложнее игнорировать требования своих граждан, когда их голос будет усилен ощутимой поддержкой из Вашингтона.

Удержание финансовой помощи, при котором будут синхронно даны дополнительные возможности гражданскому обществу, пошлет четкий сигнал Порошенко, Украине и всему миру: США привержены народу этой страны, а не политическому благосостоянию его лидеров. И сегодня украинцам нужно услышать этот сигнал больше всего.