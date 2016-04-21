Москва, 21 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Действия Турции в отношении сирийских беженцев «являются дикими для XXI века». Об этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр-Габриэль Декан. Ночной патруль в Смирне. 1831

«Абсолютно деструктивную роль занимают и играют власти Турции, которые просто подливают масла в огонь своими странными действиями на сирийско-турецкой границе», — говорит она.

При этом Захарова добавила, что власти РФ ждут реакции международного сообщества на сообщения СМИ об убийстве восьми сирийских беженцев на границе с Турцией.

Ранее газета Times сообщила, что пограничные войска Турции вновь расстреляли граждан Сирии, пытавшихся пройти через границу по горной дороге.

По данным издания, в ночь на 17 апреля на используемой контрабандистами дороге на сирийско-турецкой границе были убиты 8 человек, в основном женщины и дети.

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