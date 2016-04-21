Эр-Рияд, 21 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Президента США Бараку Обаму, прибывшего 20 апреля 2016 года в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, ждал весьма прохладный прием, что может являться подтверждением растущей напряженности между двумя странами, сообщает американская телекомпания CNN.

politico.com Встреча Барака Обамы и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов прокомментировал поездку Барака Обамы в Саудовскую Аравию, отметив, что во встрече президента США нет сенсации, так как напряжение в отношениях между странами объясняется новыми геополитическими реалиями, с которыми придется смириться странам Ближнего Востока:

«В холодном приеме президента Обамы в Саудовской Аравии нет никаких сюрпризов и нет никакой сенсационности. Последнее время США сменили свои векторы на Ближнем Востоке, что проявилось в тесном сотрудничестве с Россией по разблокированию Иранского досье. Это вызвало раздражение в Эр-Рияде и Анкаре, альянс которых обозначал их лидерство в суннитском мире. Они полагают, что США, как их союзник, должны в первую очередь защищать их интересы. В то время как Вашингтон в целом на Ближнем Востоке и в Сирии в частности выстраивает механизмы взаимодействия с Россией.

По направлению дипломатического урегулирования сирийского кризиса позиции президента США Обамы и президента России Путина являются основополагающими, дипломатия двух стран несет главную нагрузку и ответственность за урегулирование сирийского кризиса и за стабилизацию региональной безопасности. Более того, Саудовская Аравия и Турция в свое время оказывали активное негласное содействие становлению и укреплению некоторых радикальных группировок на Ближнем Востоке. При борьбе с которыми их прикрывают сегодня США, их западные партнеры, да и Россия.

Вот на этом фоне, когда участились телефонные контакты между лидерами России и США, в результате чего возрождается утерянное ранее политическое доверие, Эр-Рияд решил покапризничать. Но вскоре эти капризы пройдут, и Саудовской Аравии придется считаться с новыми геополитическим реалиями и существовать в новых, во многом неожиданных для них условиях».