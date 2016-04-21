Красноярск, 21 апреля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Универсиада-2019 в Красноярске стала удобным поводом для реализации различного рода проектов, «освоения» городского пространства и, прежде всего, зеленых зон. Так, по инициативе Сибирского федерального университета (СФУ) ради точечной застройки почти полностью уничтожен сквер Борисова в Студгородке. На месте сквера будет построен комплекс общежитий «Перья», в котором планируется разместить гостей Универсиады.

Наталья Сухотина Вырубленный сквер в Красноярске

Как заявил ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, Универсиада пройдет, гости разъедутся, а сквера уже не будет, зато у администрации СФУ появится новый прибыльный объект.

Вырубка деревьев началась 20 апреля вечером, и за 2−3 часа большая часть деревьев была уничтожена. По сообщениям местных жителей, сквер насчитывал порядка 2,7 тыс. деревьев.

«Я был там 20 апреля в 14:00. Строители заканчивали огораживать место будущей стройки забором. Судя по имеющимся данным, вечером успели вырубить большую часть деревьев, как минимум половину. Думаю, и сегодня этот процесс продолжится», — сказал Ходос.

Жители пытались бороться за излюбленное место прогулок: проводили собрания, собирали подписи под петицией, но пока граждане пытались выполнить все необходимые бюрократические процедуры, проект шел своим ходом. По словам Ходоса, строительство началось незаконно, без необходимых согласований с местными жителями. Стройка началась не без сопротивления со стороны граждан, имела место даже потасовка между защитниками сквера и строителями.

Общественник также сообщил, что жители не собираются сдаваться и после вырубки деревьев. «Хотят добиться признания того, что застройщик не имеет права там ничего строить, и чтобы на этом месте опять был возрожден сквер, чтобы снова были высажены деревья, поскольку на этом территории нельзя проводить застройку без согласования с местными жителями. Для этого необходимо проводить общественные слушания. Застройщики юридически неправы, и раз уж вырубили, в таком случае надо сажать деревья обратно», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, является ли этот случай из ряда вон выходящим или характерным для Красноярска, Ходос заявил: «Это очень типичный пример того, как у нас делают: очень быстро, в обход закона. Аналогичные факты мы наблюдали и в других местах города».

Пресс-секретарь СФУ Ярослава Жигалова пояснила ИА REGNUM ситуацию следующим образом: «Мы по-человечески понимаем нежелание части жителей микрорайона принимать грядущие изменения. Нам самим решение строить именно на территории сквера далось непросто. Но это единственное место на данной территории, обозначенное в генеральном плане как зона О-2 (зона объектов образования), то есть зона, где разрешено строительство».

Она также подчеркнула, что проект строительства комплекса общежитий «Перья» прошел государственную экспертизу. «У университета имеются разрешения на снос зеленых насаждений и приказ департамента городского хозяйства на снос насаждений с одновременным обязательством компенсировать все срубленные насаждения в двойном размере. Добавим, что затраты на компенсационные посадки заложены в смету проекта», — заявила Жигалова.

Руководство СФУ обещает разбить сквер в другом месте, но, по мнению Ходоса, это «сказки». «Высадили пару деревьев и заявили, что это и есть сквер. Как мне пояснили экологи, на тех местах, где ранее деревья не росли, необходимо сначала долго готовить почву: первые года три высаживать небольшую растительность, потом кустарник, и только потом деревья. И этим деревьям еще много-много лет предстоит расти, прежде чем жители получат полноценный сквер. Рубить, конечно, проще», — сообщил он.

Активисты призывают неравнодушных горожан пикетировать здание городской администрации. Но практика показывает, что ни один пикет еще не привел к отмене каких-либо крупных решений.