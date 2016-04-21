Ставрополь, 21 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Копия Знамени Победы

Ставрополь встретил участников Международного авто-марша «Эстафета Памяти — Звезда нашей Великой Победы». Огромная копия Знамени Победы развернуты Вечного огня в Ставрополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Участники автопробега привезли большую копию знамени, площадью 200 кв.м., которая была развернута городскими и краевыми властями мемориале «Вечная Слава».

Отметим, что в рамках акции из пяти городов воинской славы стартовали пять экипажей в Москву: из Севастополя, Бреста, Дербента, Архангельска, острова Русский. Все они должны прибыть 5 мая во Владимир, откуда двинутся в столицу России.

Главная задача автопробега — сохранение исторической памяти об исторической правде и подвиге многонационального советского народа.

Копия Знамени Победы останется в Ставропольском крае и будет доставлена участниками краевого автопробега во все районы края. После этого, копия полотнища будет развернута во время прохождения Бессмертного полка на площади.