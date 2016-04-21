Киев, 21 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Совет ЕС рассмотрит либерализацию визового режима с Украиной и Грузией 11 мая, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дверь в ЕС

«Либерализации визового режима для Украины и Грузии нет на сегодняшней повестке дня Совета Европейского союза по вопросам юстиции и внутренних дел. Оба вопроса будут обсуждаться визовой группой Совета 11 мая», — информирует Йозвяк.

Официальной информации по данному вопросу в настоящий момент нет.

Освобождение от получения визы не предусматривает право на работу в ЕС, а другие условия въезда в Шенгенскую зону для жителей Украины будут применяться и в дальнейшем, включая потребность в способности доказать надлежащее материальное состояние и цель путешествия.

В свою очередь, президент Порошенко убежден, что Европейский союз предоставит реальный безвизовый режим для украинцев уже через несколько месяцев.

«Безвизовый режим был моим обязательством перед вами. Отметку «выполнено» можно будет поставить через несколько месяцев. На пути к этому решению мы осуществили реформы, которые изменили страну. ЕС высоко оценивает и поддерживает наши реформы», — заявил Порошенко.

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко считает, что безвизовый режим Украины с ЕС может начать работать зимой 2017 года.

«Все эти процедуры… еще занимают некоторый промежуток времени, то есть наиболее оптимистичный сценарий — это осень. Реалистичный сценарий — это зима 2017 года», — сказала она в эфире одного из украинских телеканалов. Гопко считает, что безвизовый режим — это еще и «сигнал инвесторам, говорящий, что ситуация с безопасностью значительно улучшилась».

Еврокомиссар Йоханнес Хан, который накануне был с визитом в Киеве, отметил, что решение о введении безвизового режима демонстрирует также, что ЕС поддерживает Украину и в связи с проведением референдума в Нидерландах.

«Конечно, решение этого вопроса остается в сфере власти этой страны, но мы должны учитывать, что Соглашение об ассоциации с Украиной уже ратифицировали 27 стран — членов ЕС», — сказал он. Еврокомиссар подчеркнул, что это решение не должно повлиять на усиление отношений между Украиной и ЕС.

А вот украинский политолог Михаил Павлив, комментируя перспективы безвизового режима, ссылается на данные опроса на украинском телеканале NewsOne: «Станете ли вы больше путешествовать, если будут отменены визы в ЕС?».

«Проголосовало около 8 тысяч человек. Да — 6%, нет — 94%», — информирует эксперт.

«Пора уже признать, что весь этот кордебалет и свистопляска были изначально задуманы для ушлых жителей Западной Украины, для которых отмена виз значительно упростит проникновение на территорию Шенгена с целью поиска нелегальной работы, и для бездельников студентов, отчего-то решивших, что так им будет проще попасть в Европу. Обе категории были «руками и ногами» протестов осени зимы 2013/14 годов. То есть речь о мобилизационной пропаганде, а не о государственной стратегии. По сути, вся эта истерия имени трех последних лет — полный блеф и отвлечение внимания от реальных проблем», — заявил Павлив.